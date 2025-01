Zum 40. Mal: Das ist beim Aichacher Dreikönigslauf geboten

Am Freitag strahlte die Sonne über weite Teile des Wittelsbacher Landes. Genauso würden wohl die Verantwortlichen des LC Aichach am Dreikönigstag strahlen, wenn ab 10 Uhr Kinder und Jugendliche sowie um 10.30 Uhr die Erwachsenen im Josef-Bestler-Stadion auf ihre Laufstrecken gehen. Denn LCA-Chef Josef Lechner und sein Team feiern ein rundes Jubiläum: die 40. Auflage ihres überregional renommierten Dreikönigslaufs.

Die Chancen stehen nicht schlecht, wenn sich die Prognosen einiger Online-Wetter-Propheten bewahrheiten. In diesem Fall würde sich wohl die Zahl der Teilnehmenden von 130 (nach Ende der Voranmeldefrist am Donnerstagabend) drastisch erhöhen. „Sonnenschein ist das A und O“, wie Lechner seit Jahrzehnten predigt. So oder so: Schon jetzt haben sich einige bekannte Aktive angekündigt. Etwa der Dreikönigssieger von 2018, der Luttenwanger Johannes Hillebrand oder der Jetzendorfer Thomas Mittag, seit 15 Jahren ein Dauergast. Eventuell tritt auch der Adelzhausener Benjamin Dillitz an, schnellster „König“ der Jahre 2018 und 2019. An Silvester fuhr Dillitz in 33:05 Minuten einen überlegenen Sieg auf dem anspruchsvollen Zehn-Kilometer-Parcours in Pfaffenhofen ein.

Bei den Frauen ist nach den Voranmeldungen Hannah Sassnink (Aichacher Diamonds) die klare Favoritin vor der 18-jährigen Augsburgerin Nele Fackelmann, die Überraschungs-Dritte vor zwölf Monaten. Die beiden Ersten des vergangenen Jahres, die Allingerin Anja Kobs und die Rinnenthalerin Astrid Werner, fehlen noch auf der Teilnehmerliste – doch Nachmeldungen sind auch noch am Wettkampftag möglich. Eine Option, die in den vergangenen Jahre gerne von Aktiven aus Augsburg genutzt wurde. Vielleicht diesmal auch vom Sieger der Jahre 2024 und 2023, Lucas Weber.

Beim beliebten Teamwettbewerb zählt heuer wieder nur die Anzahl der Finisher, nicht deren Platzierung. Bisher hat die SG Indersdorf die Nase klar vorne (19 Meldungen), vor Claudias Lauftreff (11) und den Diamanten (10).

Die ersten Drei jeder Altersklasse erhalten Urkunden und Sachpreise. Alle Kinder und Jugendlichen bekommen eine Medaille. Jede nach dem Rennen zurückgegebene Startnummer nimmt zudem an einer Verlosung von Sachpreisen teil. Den allermeisten Teilnehmenden geht es beim Dreikönigslauf indes weder um Zeiten noch um Plätze oder Preise, sondern einzig allein um einen fröhlichen sportlichen Jahresauftakt auf der landschaftlich reizvollen Strecke zwischen Griesbach und Fuchsberg. Es wird ein Chip-Zeitmessung geben, die durch die TG Viktoria Augsburg durchgeführt wird. (hokr)

9 Uhr Ausgabe der Startunterlagen in der Edith-Stein-Schule (neben dem Stadion)

10 Uhr Kinderlauf 400 Meter (eine Runde), U9-Kids und jünger

10.10 Uhr Jugendlauf 1200 Meter (drei Runden), U11 bis U16

10.30 Uhr Hauptlauf über 8,2 Kilometer