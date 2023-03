Unterwegs gegen Krebs: Extremsportler läuft 18.000 Kilometer für guten Zweck

Plus Viktor Reger hat 2023 schon fast 4000 Kilometer zurückgelegt. Der Oberbernbacher ist auf Rekordjagd, im Vordergrund steht für den 43-Jährigen nun etwas anderes.

Besonders die Läufe nachts sind für Viktor Reger eine Belastung. Täglich steht der Oberbernbacher zwischen 1 und 4 Uhr auf und fängt an, zu laufen. Keine kleine Runde, sondern meist mehr als 25 Kilometer – allein. Fast 4000 Kilometer hat der 43-Jährige in diesem Jahr schon zurückgelegt. Täglich läuft der Extremsportler mindestens 50. Hinter dem ehrgeizigen Projekt steht ein Rekordversuch und ein guter Zweck.

Besonders die Läufe bei Dunkelheit sind für Viktor Reger eine Herausforderung. Foto: Tatjana Reger

Denn Reger möchte mit der Aktion Spenden sammeln. Auf einer eigens eingerichteten Internetseite können Personen sich den Oberbernbacher für einen Lauf mieten und im Gegenzug einen Betrag spenden. Der kommt krebskranken Kindern zugute. Unter dem Motto "Unterwegs gegen Krebs" will der 43-Jährige Kindern in Hospizen und ihren Familien eine schöne Zeit bereiten: "Es gibt Menschen, die haben größere Sorgen, als sich morgens zum Laufen rauszuquälen. Ich will den Kindern und Familien eine Freude machen. Solche Schicksale gehen mir sehr nahe." Ziel sind 100.000 Euro. "Die Kinder motivieren mich zusätzlich."

Unterwegs gegen Krebs: Oberbernbacher läuft für guten Zweck

Wer mit Viktor Reger auf die Strecke will, muss aber nicht gleich einen Marathon zurücklegen. "Das können auch weniger Kilometer sein. Je nachdem laufe ich vorher oder nachher." Meist geht der Schreinermeister zweimal pro Tag auf die Strecke. "Optimal ist es, wenn ich mehr als die Hälfte schon in der Früh schaffe. Das ist optimal, aber es gab auch Tage, da bin ich erst nachmittags gelaufen. Das war deutlich härter." Denn überwiegend geht es für Reger nach der morgendlichen Sporteinheit in die Arbeit. Nachmittags macht er sich dann wieder auf die Strecke. "Wenn viel zu tun ist, muss ich danach nochmals ran in der Arbeit. Ich hoffe, das wird künftig wieder weniger", so der 43-Jährige, der an manchen Tagen aber auch dreimal auf die Strecke geht: "Das ist suboptimal und kostet viel Zeit. Das mache ich nur im Notfall, wenn es nicht anders geht."

Besonders in den Wintermonaten habe sich der leidenschaftliche Läufer überwinden müssen. "Gerade nachts war es schon sehr kalt. Das macht einfach keinen Spaß. Ich bin auch ein oder zweimal auf dem rutschigen Boden gestürzt, passiert ist mir aber nichts." Eine Entzündung im Fuß hätte ihm dann aber beinahe den Rekord vermasselt. "Ich bin unter Schmerzen gelaufen. Zum Glück ist die Entzündung von allein weggegangen."

Das Oberbernbacher Ehepaar Viktor und Tatjana Reger waren beim Wüstenmarathon in Jordanien dabei. In fünf Tagen legten sie 250 Kilometer zurück. Foto: Reger

Körperlich machen Reger die bisherigen Strapazen wenig aus. "Der Kopf ist viel schlimmer. Sich immer wieder zu motivieren und weiterzumachen, ist die eigentliche Herausforderung." Unterstützt wird der Oberbernbacher von seiner Ehefrau Tatjana, die oft zumindest nachmittags an seiner Zeit läuft: "Ich habe aktuell nicht sehr viel Zeit für die Familie. Ohne die Unterstützung meiner Frau würde das nicht gehen. Dass sie mich auch noch auf der Strecke begleitet, tut doppelt gut, so verbringen wir wenigstens ein bisschen Zeit zusammen."

Extremläufer geht mit Fußball-Nachwuchs auf die Strecke

Um sich weiter zu motivieren, hat Reger sogar sein Tempo angepasst. "Normalerweise bin ich überhaupt kein schneller Läufer. Ich mag es gemütlich. Um für Abwechslung zu sorgen, habe ich zwischendrin versucht, einen Halbmarathon auch mal für meine Verhältnisse zügig zu absolvieren. Ich muss zugegeben, dass ich mittlerweile sehr fit bin und das auch ganz gut geklappt hat." Sollte sich jemand mit Reger auf die Strecke wagen, passe er aber sein Tempo an. "Natürlich. Ich habe ja schließlich Zeit." Spenden könne man aber auch, ohne zu laufen.

Laufsport Viktor Reger aus Oberbernbach ist in diesem Jahr bereits 100 Halbmarathons gelaufen. Foto: Tatjana Reger

Reger hatte bislang wechselnde Begleiter und Begleiterinnen. Ein paarmal war er bereits mit Jugendfußballmannschaften des BC Aichach auf der Strecke. "Der Trainer konnte nicht mit ihnen trainieren und dann bin ich kurzerhand mit ihnen laufen gegangen. Das war auch ganz schön und tut ihnen sicher auch ganz gut."

In 50-Kilometer-Etappen: Oberbernbacher will Deutschland durchqueren

Viktor Reger hat in seiner Laufbahn schon viel erlebt. 2021 ging er täglich mindestens zehn Kilometer auf die Strecke. Hinzu kommen mehrere Wüstenmarathons und Ultraläufe mit mehr als 50 Kilometern am Stück. Dennoch sagt der Oberbernbacher: "Eine solche Herausforderung wie jetzt hatte ich noch nie. Diese tägliche Überwindung ist schwieriger, als sich in der Wüste durch einen Sandsturm zu kämpfen." Am Ende des Jahres will Reger 18.200 Kilometer zurückgelegt haben – das wäre neuer Weltrekord. Und noch eine zweite Bestmarke will der 43-Jährige setzen. "Ich lege mir die Läufe so, dass ich am Ende mehr als 500 Halbmarathons habe." Aktuell sind es bereits mehr als 100.

Wer verfolgen will, wie viele Kilometer der Oberbernbacher bereits zurückgelegt hat, kann die auf seiner Internetseite direkt sehen. Rund ein Viertel sind bislang geschafft – etwa 14.000 Kilometer liegen noch vor ihm. Damit es ihm nicht langweilig wird, hat sich Reger noch eine besondere Herausforderung ausgedacht. Der 43-Jährige will Deutschland von Norden nach Süden durchqueren – natürlich in Etappen von 50 Kilometern. "Das wäre das i-Tüpfelchen." Bis dahin liegen allerdings noch viele Kilometer vor dem Oberbernbacher.