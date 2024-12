Drei Landkreisteams im Luftgewehr in der OBL West unter sich

Die Wettkämpfe sieben und acht in der Disziplin Luftgewehr in der Oberbayernliga West am kommenden Sonntag versprechen noch einmal Hochspannung zum Jahresende. Von den acht Mannschaften in dieser Liga sind dieses Mal gleich drei aus der Region unter sich, wenn die Tagbergschützen von Gundelsdorf die beiden Teams aus Todtenweis und Rehling an ihrer Anlage begrüßen dürfen. Die Paarungen vervollständigt dabei Klassenneuling Wilzhofen, der nach deren Auftaktmatch im Oktober nun bereits zum zweiten Mal nach Gundelsdorf fahren muss.

In dieser vierten von insgesamt sieben Doppelrunden hat der souveräne Tabellenführer aus Gundelsdorf also Heimrecht und möchte seine reine Weste mit derzeit zwölf Punkten ins neue Jahr bringen. Für den Gundelsdorfer Trainer Gottfried Schmid sind es zwei wichtige Kämpfe für sein Team im Kampf um die Herbstmeisterschaft. Am Sonntag steht gleich zum Auftakt um 10 Uhr der Klassenneuling aus Wilzhofen gegenüber. Doch Schmid warnt, den Gast aus dem oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau nicht zu unterschätzen. Der Liganeuling hatte schon am ersten Wettkampftag am 13. Oktober gezeigt, dass sie mit ihren starken Schützen, darunter die Italienerin Johanna Schwingshackl auf Rangliste Eins auch Favoriten wie die Tagbergschützen ärgern können. Damals hatte Gundelsdorf alle Mühe beim 3:2-Sieg.

Im zweiten Wettkampf gibt es um 11.30 Uhr ein interessantes Duell der beiden Nachbar- und Patenvereine, nämlich den Gemütlichkeitschützen von Todtenweis und dem Klassenneuling der Alpenrose aus Rehling. Todtenweis hat sich in der letzten Runde durch zwei Siege von den hinteren Plätzen befreien können und steht nun mit 6:6 Punkten recht gut gesichert im Mittelfeld. Die Truppe von Coach Paul Schapfl hat derzeit einen guten Lauf, allen voran Paula Schapfl, die sich kürzlich auch den Titel der neuen Jugend-Schützenkönigin in Kühbach sicherte. Das Team muss aber die klare Niederlage vom Oktober gegen Todtenweis beim 0:5 abhaken.

Ärgster Gundelsdorfer Konkurrent trifft am Sonntag auf Teams aus dem hinteren Tabellendrittel

Nach der Mittagspause muss Todtenweis gleich wieder ran, um 13.30 Uhr steht man der Schützengesellschaft Wilzhofen gegenüber. Vor Beginn dieser sonntäglichen Wettkämpfe sind Wilzhofen und Todtenweis noch Tabellennachbarn. Hier treffen zwei Mannschaften auf Augenhöhe aufeinander, Wilzhofen mit 8:4 Punkten auf Rang drei, einen Platz dahinter die Mannschaft von Gemütlichkeit Todtenweis mit 6:6 Zählern.

Im letzten Wettkampf an dem Sonntag stehen sich zum Abschluss dann um 15 Uhr die Gastgeber der Tagbergschützen Gundelsdorf und die Alpenrose aus Rehling als Klassenneuling gegenüber. Im Rehlinger Team will man nichts schönreden und man befürchtet eine klare Niederlage gegen den haushohen Favoriten. Alles andere als ein klarer Sieg des Tabellenführers käme einer Sensation gleich. Gundelsdorf wird indes am Sonntag auch mit einem Auge nach Emmenhausen blicken, wo der ärgste Verfolger Unterstall II (zwei Punkte Rückstand) gegen die im hinteren Tabellendrittel platzierten Teams von Emmenhausen und Gilching wohl Siege einfahren wird. Gottfried Schmid und sein Team wollen am Sonntag gerne als Herbstmeister in die Weihnachtsferien gehen, der nächste Wettkampf folgt dann am Sonntag, 12. Januar 2025.