Schießen-Luftgewehr:

18:00 Uhr

Gundelsdorf auf Titelkurs - Gallenbach überrascht

Plus Tagberg Gundelsdorf gewinnt beide Duelle an den heimischen Ständen und vergrößert den Vorsprung auf Platz zwei. Schützenhilfe kommt von Gallenbach.

Von Sebastian Richly Artikel anhören Shape

Die Tagbergschützen Gundelsdorf feierten an den heimischen Ständen in der Oberbayernliga west der Luftgewehrschützen zwei Siege. Damit rückt die Meisterschaft und damit die Qualifikation zu den Ausscheidungswettkämpfen zur Bayernliga in greifbare Nähe. Dabei profitieren die Gundelsdorfer auch von Jagdlust Gallenbach, die im Landkreisduell gegen Mering überraschend triumphierten.

