Gundelsdorf marschiert mit Rekord: Todtenweis schießt Rehling ab

Am zweiten Schießtag in der Oberbayernliga West der Luftgewehrschützinnen und Luftgewehrschützen waren in Todtenweis gleich drei Mannschaften aus dem Landkreis Aichach-Friedberg am Start. Gastgeber war Neuling Alpenrose Rehling, die ihren ersten Sieg in der Oberbayernliga feiern konnten. Das direkte Duell gegen Todtenweis ging allerdings klar verloren. Die Tabellenspitze verteidigte Vorjahresmeister Gundelsdorf. Die Tagbergschützen stellten dabei sogar einen neuen Mannschaftsrekord auf.

