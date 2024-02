Schießen-Luftgewehr

Showdown zum Schluss: Gundelsdorf und Todtenweis kämpfen um Platz eins

Plus Tagberg Gundelsdorf und Gemütlichkeit Todtenweis treffen am letzten Schießtag aufeinander. Für beide geht es noch um die Meisterschaft, aber nicht nur.

Von Josef Abt

Besser hätten es die Terminplaner für den letzten Wettkampftag der Luftgewehr-Schützen in der Oberbayernliga West nicht hinbekommen können. Am Sonntag fällt in dieser Klasse die Entscheidung über die Meisterschaft, auf die sich gleich drei Mannschaften eine Chance ausrechnen. Zudem stehen sich die Tabellenführer Tagberg Gundelsdorf und der Zweitplatzierte Gemütlichkeit Todtenweis in Emmenhausen im direkten Duell gegenüber. Dieses Match kann auch die endgültige Entscheidung über den Titel bringen. Derzeit führt Gundelsdorf die Tabelle mit 20:4 Punkten an, knapp dahinter auf Rang zwei liegt Gemütlichkeit Todtenweis mit 20:6 Zählern. Mit der gleichen Punktausbeute hofft Gilching auf Platz drei auf Ausrutscher der vorderen Teams - eine brisante Tabellenkonstellation.

Benedikt Schapfl und Gemütlichkeit Todtenweis haben ebenfalls noch Chancen auf Platz eins. Foto: Josef Abt

Wer hätte vor Saisonbeginn gedacht, dass der Aufsteiger aus Todtenweis gleich im ersten Jahr um die Meisterschaft mitkämpfen würde. Mit einer starken Leistung und eiserner Disziplin war die Truppe um Mannschaftsbetreuer Paul Schapfl vom ersten Wettkampftag an im vorderen Tabellenfeld präsent. Dass es jetzt zum Finale so spannend werden sollte, hat auch Schapfl nicht erwartet, doch jetzt so kurz vor dem entscheidenden Wettkampf fiebern sie in Todtenweis diesen beiden letzten Wettkämpfen entgegen. Todtenweis und Gundelsdorf sind zu Gast auf der Schießanlage der Burgschützen nahe Waal im Unterallgäu. An gleicher Stelle hatte Todtenweis bereits Anfang Dezember zwei Wettkämpfe bestritten und so kennt man die Schießanlage bereits. Wie Schapfl voller Überzeugung vor diesem spannenden Finale verrät, wird seine Mannschaft alles geben und niemandem etwas schenken und er ist überzeugt, dass Gundelsdorf als Gejagter unter großem Druck steht „und wir werden alles geben, um die Überraschung vielleicht doch perfekt zu machen.“

