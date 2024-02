Thriller um Meisterschaft: Gundelsdorf holt Titel und schockt Todtenweis

Die Tagbergschützen aus Gundelsdorf sichern sich mit zwei Siegen die Meisterschaft in der Oberbayernliga. Gemütlichkeit Todtenweis rutscht auf Platz drei ab.

Schlimmer hätte es für die Todtenweiser Luftgewehrschützen am letzten Wettkampftag der Oberbayernliga West nicht kommen können. Nicht nur die Tatsache, dass man gegen die Tagbergschützen aus Gundelsdorf mit 2:3 den direkten Vergleich zwischen Tabellenführer und Zweitplatziertem verlor. Zu allem Unheil gewann auch der bislang Drittplatzierte Edelweis Gilching seine beiden abschließenden Wettkämpfe und verdrängte dadurch Gemütlichkeit noch vom Tabellenplatz zwei, der ebenfalls für die Aufstiegsrelegation berechtigt hätte. Es blieb also nur der undankbare dritte Platz für die Schützlinge von Paul Schapfl, die dann auch sehr enttäuscht waren.

Dagegen verpassten Andreas Sauer und Gemütlichkeit Todtenweis durch die knappe Niederlage im Landkreisduell Platz zwei. Foto: Josef Abt Foto: Josef Abt

Für die Lechrainer wartete zum Auftakt gleich das Duell gegen den Gastgeber, das nach verhaltenem Auftakt mit einem knappen Sieg für die Gemütlichkeitschützen endete. Mit 1893:1890 Ringen war es eine recht knappe Angelegenheit, doch nachdem auch die Einzelwettbewerbe mit 3:2 an Todtenweis gingen, waren die beiden Punkte sicher. Paula Schapfl zeigte sich recht treffsicher und beendete ihr Match gegen Julia Balser mit 389:384 Ringen. Auf zwei hatte es Tobias Kein mit Isabell Balser zu tun und er musste sich hier mit 384:378 Ringen geschlagen geben. Ganz spannend machten es die Akteure auf drei. Tobias Baumeister und Amanda Hofer schlossen nach 40 Schuss beide mit 373 Ringen ab, also musste ein Stechen entscheiden. Unentschieden mit einem Zehner begann es, doch beim nächsten Treffer zeigte der Monitor bei Hofer eine Neun, während Baumeister mit einer Sieben den Punkt abgab. Doch die beiden restlichen Duelle entschied Todtenweis für sich. Auf vier kam Benedikt Schapfl gegen Florian Völk zu einem 378:375-Sieg und Andreas Sauer machte es auf Position fünf gegen Magdalena Kerler noch spannender, denn mit einem Ring mehr und 375:374 reichte es zum knappen Sieg für Todtenweis, die erst einmal aufatmen konnten.

Schießen-Luftgewehr: Gundelsdorf holt sich erneut den Titel

Als dann im folgenden Kampf Gundelsdorf gegen Schlusslicht Penzing wie erwartet haushoch gewann, war wieder alles offen. Todtenweis hätte gegen die Tagbergschützen einen klaren Sieg gebraucht, um sie noch vom 1. Platz zu verdrängen. Gundelsdorf gelang aber nicht nur die Revanche für die in der Vorrunde erlittene Niederlage. Diesmal drehten die Schützlinge von Gottfried Schmid den Spieß um und schafften den erhofften Sieg mit 1920:1907 Ringen bei 3:2 gewonnenen direkten Vergleichen. Gundelsdorfs Nummer eins Michaela Schatz besiegte Paula Schapfl mit 392:387. Roland Obermaier an zwei ließ Tobias Kein beim 393:380 keine Chance. Der Todtenweiser Tobias Baumeister holte mit 379:376 gegen Michael Schaitz den ersten Punkt für die Lechrainer. Andreas Sauer an Position fünf gewann auch sein zweites Duell gegen Michaela Meier mit 384:376, wodurch alles an Marina Settele und Benedikt Schapfl hing. Hier setzte sich die erfahrenere Gundelsdorferin mit 379:376 knapp durch. Damit stand Gundelsdorf als Meister fest, während Todtenweis gebannt verfolgte, was der Konkurrent aus Gilching macht. Diese standen Mering und Alberzell gegenüber. Die Oberbayern zeigten keine Nerven und gewannen beide Duelle mit 5:0 und verdrängten so Todtenweis noch von Platz zwei.

Paul Schapfl war zwar enttäuscht, doch alle Aktiven nahmen es sportlich und den Todtenweisern war es bewusst, dass sie es nicht an diesem, sondern in anderen Wettkämpfen versäumt hatten, die Punkte zu sammeln. So blieb nichts anderes üblich, als den Gundelsdorfern zur Meisterschaft zu gratulieren. Die Tagbergschützen wollen nun endlich den Sprung in die Bayernliga schaffen. Dabei geht es im April zu den Aufstiegswettkämpfen nach Hochbrück.