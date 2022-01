Am Schießstand wird es kurios

Schönbacher holen in außergewöhnlichem Wettkampf zwei Punkte.

Den wohl ungewöhnlichsten Schießtag erlebten Schönbachs Pistoleros zum Rückrundenstart in der Bayernliga auf der Schießanlage von SV Pfuhl ( Neu-Ulm).

Im ersten Einsatz nach der kurzen Winterpause mussten die Schönbacher gegen Spitzenreiter Scheuring II antreten. In der Spitzenpaarung musste Sebastian Hammer nach Schuss Nummer 23 seinen Wettkampf gegen den Scheuringer Sebastian Heinisch plötzlich unterbrechen. Der Schießstand funktionierte nicht mehr. Schönbachs Nummer eins ließ sich dadurch aber nicht beirren und setzte seine restlichen Schießserien, nach Abschluss der anderen Paarungen, alleine auf einem anderen Stand fort. War er mit Serien von 93 und 92 gestartet, so war nach Standwechsel noch zweimal 90 auf der Anzeigetafel – die 365 Ringe reichten zum ersten Punkt für Schönbach, da sein Gegner nur 362 Ringe erzielte. Auch auf Position zwei mussten die Schönbacher ein Kuriosum verkraften. So erzielte Jörg Seckler mit Serien von 96, 92, 95 und 92 mit 375 Ringen wieder ein Spitzenergebnis, sein Gegner Klaus Hopfensitz war jedoch, zumindest auf dem Ergebnismonitor für die mitgereisten Schönbacher, mit 377 Ringen im Gesamtergebnis der Sieger. Erst im Nachhinein stellte sich heraus, dass der Scheuringer schon bei der ersten Serie, die mit 97 Ringen angezeigt war, der Schießleitung einen Fehlschuss signalisiert hatte, womit seine erste Serie mit 82 Ringen gewertet wurde und sein Endergebnis sich auf 367 Ringe reduzierte, was gleichzeitig den zweiten Punkt für das Schönbacher Team bedeutete. Andy Stadlmayr erwischte gegen Fabian Ranzinger einen rabenschwarzen Tag und verlor mit 340:342 Ringen. Daniel Baumbach sah gegen Fabian Maisterl bereits wie der Verlierer aus. Mit einer 91er-Schlussserie erzwang der Schönbacher noch den Gleichstand von 349:349. Im Stechen setzte sich Baumbach mit einer Neun souverän durch. Bruder Viktor Baumbach zog derweil mit 353:358 gegen Eileen Schupper den Kürzeren.

Im zweiten Duell ging es für den Aufsteiger gegen die Gastgeber aus Pfuhl. Erneut wurde es spannend. Zwar musste Sebastian Hammer, diesmal mit seinem Gegner Dominik Wolf, gleich auf die untere Ebene der Pfuhler Schießanlage ausweichen, da sich sein ursprünglich zugewiesener Stand nicht mehr in Betrieb setzen ließ. Dies tat seiner Leistung jedoch keinen Abbruch, da er mit insgesamt 376 Ringen dem Pfuhler (363) keine Chance ließ. Trotz einer guten Leistung von 373 Ringen verlor Jörg Seckler gegen Michael Spindler (378). Andy Stadlmayr war trotz einer Leistungssteigerung auf 350 Ringe chancenlos gegen Simon Wölfl, der 358 schoss. Daniel Baumbach steigerte sich ebenfalls und holte mit 352 Ringen gegen Ulrike Mader (340) klar den Punkt. Zwischen Viktor Baumbach und Stefan Hausner blieb es bis zum letzten Schuss spannend. Beide erzielten 340 Ringe und gingen ins Stechen. Hier holten beide eine Sechs. Der zweite Stechschuss sorgte schließlich für klare Verhältnisse, da der Pfuhler eine Zehn erzielte, die Baumbach mit einer Fünf nicht kontern konnte und damit der entscheidende dritte Punkt an den Gastgeber ging.

Die Grüne Eiche Pistoleros stehen mit einem ausgeglichenen Punktekonto von 10:10 auf Platz vier. (jr)