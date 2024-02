Historische Leistung: Schönbacher Quintett schnuppert an 2. Bundesliga

Plus Grüne Eiche Schönbach holt in der Bayernliga zwei Siege und ist vorzeitig für die Aufstiegswettkämpfe zur 2. Bundesliga qualifiziert. Ein Schütze überragt alle.

Etwas Historisches schaffte das Luftpistolenteam von Grüne Eiche Schönbach. Beim Wettkampf in Großaitingen holte das Bayernligateam zwei Siege und ist vorzeitig für die Aufstiegswettkämpfe qualifiziert.

Der Start gegen Gastgeber Großaitingen verlief holprig, da die Nummer eins des Gastgebers Alexander Leuchtle recht flott mit Serien von 93, 94, 97 und 94, insgesamt 378 Ringe vorlegte, die von Jörg Seckler mit 369 Ringen (Serien: 92/93/92/92) nicht mehr getoppt werden konnte. Den Ausgleich schaffte Sebastian Hammer auf Position zwei mit 375 Ringen (Serien: 91/93/95 und 96). Hier blieb Ralf Wieler mit 367 Ringen (Serien: 92/87/95 und 93) chancenlos. Auch im mittleren Paarkreuz steigerte Klaus Hopfensitz seine persönliche Bestleistung auf 370 Ringe (Serien: 94/89/93 und 94) und ließ damit Fabian Sauter (361) keine Chance. An vier erzielte Viktor Baumbach mit 364 Ringen (94/92/93 und 85) sein bisher bestes Ergebnis und holte gegen Arthur Pfitzner (359) den Siegpunkt für sein Team. Obwohl Andy Stadlmayr erheblich Mühe hatte in die Gänge zu kommen, reichten seine 330 Ringe zum Erfolg über den Großaitinger Ersatzmann Enrico Komplojer, der auf 327 Ringe kam.