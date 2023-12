Streit-Brüder verlängern als Spielertrainer beim TSV Schiltberg

Kevin und Robin Streit sagen für eine weitere Saison bei ihrem Heimatverein im Weilachtal zu. Was die Abteilungsleitung des TSV Schiltberg dazu bewogen hat.

Fußball-Kreisklassist TSV Schiltberg hat den Vertrag mit seinen beiden Spielertrainern Kevin und Robin Streit um ein weiteres Jahr verlängert und geht somit 2024/2025 in die vierte Saison mit den Brüdern. Trotz des sportlichen Durchhängers im Herbst, der überwiegend den vielen Verletzungsausfällen beim TSV geschuldet gewesen sei, freue sich der Verein, dass die Streits – trotz lukrativer Angebote anderer Vereine – ein weiteres Jahr als Spielertrainer bleiben, teilt die Abteilungsleitung mit: "Die beiden liefern eine hervorragende Arbeit ab und leben für den Sport und den Verein. Sie wollen immer das Maximum und versuchen das Team täglich weiterzuentwickeln. Natürlich sind sie auch sportlich sehr wichtig für uns."

Kevin Streit halte in der Abwehr den Laden zusammen, Robin Streit sei vorne im Sturm mit seinen vielen Toren (15 in der aktuellen Saison) die Schiltberger Lebensversicherung. Aber auch die beiden Trainer selbst hätten immer noch Spaß an ihrer Arbeit bei den Weilachtalern: „Wir sind stolz, unseren Heimatverein trainieren zu dürfen und haben in den letzten zweieinhalb Jahren eine super Einheit geformt, mit der wir noch nicht am Ende sind. Auch wenn wir im Herbst unser erstes sportliches Tal in unserer Schiltberger Zeit erleben mussten, sind wir sicher, in der Rückrunde und der neuen Saison wieder voll angreifen zu können“, werden die beiden Spielertrainer in der Mitteilung zitiert.

Die Streit-Brüder sind seit der Saison 2021/22 beim TSV und schafften gleich im ersten Jahr den Aufstieg in die Kreisklasse. Dort angekommen sorgten sie im ersten Jahr mächtig für Furore, verpassten die Aufstiegsrelegation nur knapp und landeten am Ende auf Rang drei. Nach einem sehr guten Saisonstart in diesem Jahr finden sich die Schiltberger mittlerweile im Tabellenmittelfeld der Kreisklasse Aichach wieder. (AZ)

