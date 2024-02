Stockschießen

18:01 Uhr

Olympia als Ansporn: So tickt die erfolgreichste Kühbacher Stockschützin

Plus Der TSV Kühbach gehört zu Deutschlands erfolgreichsten Stocksportvereinen, auch dank Veronika Filgertshofer. Für die 41-Jährige geht es um mehr als Titel.

Von Johann Eibl

Das ist unser Ass", sagt Anton Stadlmair: "Sie gehört zu den Weltbesten." Dieses Lob des jahrzehntelangen Chefs der Stockschützenabteilung im TSV Kühbach kommentiert Veronika Filgertshofer in ihrer bescheidenen Art: "Alleine geht das nicht, ich mag mich nicht in den Vordergrund stellen." Doch die Erfolge, die die 41-Jährige seit vielen Jahren erzielt, sprechen für sie und für sich. Nicht zufällig wurde sie daher mit dem Silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet. Das Eigengewächs verrät, warum sie aktuell nicht in der Nationalmannschaft spielt und warum 2030 ein besonderes Jahr werden könnte.

Veronika Filgertshofer hat bereits einige Erfolge eingefahren. Foto: Beate Purucker

Erstmalig war sie für diesen Verein am 19. November 2000 im Kreispokal im Einsatz. Begonnen hatte Filgertshofer, die in Sattelberg in der Nachbargemeinde Gachenbach zuhause ist, mit diesem Sport schon früher. Ihr Vater lieferte den Anstoß, die ersten Versuche unternahm sie unter ihrem Mädchennamen Weigl auf der Bahn in Weilach. 1996 nahm sie an einem Ländervergleich der Schüler teil, der dortige Sieg war ihr erster großer Erfolg. Viele weitere sollten folgen, bis hin zum WM-Titel. Wenn die Rede auf ihre Triumphe im europäischen Bereich kommt, dann muss die Fachangestellte bei einem Rechtsanwalt länger nachdenken, ehe sie alle auflisten kann.

