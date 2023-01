Stockschießen

Titel knapp verpasst: Kühbacherinnen holen Bundesliga-Vizetitel

Plus Die Eisstockschützinnen des TSV Kühbach schrammen in der Bundesliga hauchdünn am Titel vorbei. Die Qualifikation für die Deutsche ist aber gesichert.

Von Anton Stadlmair

Nachdem Kühbachs Eisstockherren in ihren Meisterschaftsansprüchen derzeit hinterherhinken, waren die Fans im TSV-Lager gespannt, inwieweit die Damen die in sie gesetzten Erwartungen erfüllen können. Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Meisterschaftsrunde in der Bundesliga Süd schienen nicht schlecht, zumal sie schon am ersten Spieltag mit Platz zwei und einer Topleistung ihren Titelambitionen gewaltig Vorschub leisteten. Am Ende war der Jubel erneut groß.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

