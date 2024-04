Aichach gelingt der Durchmarsch: Zweite Tischtennis-Herren holen Titel

Plus Die zweite Tischtennismannschaft des TSV Aichach feiert die Meisterschaft und schafft den Durchmarsch. Für die Erste geht es am Wochenende um den Aufstieg.

Durch zwei deutliche Erfolge sicherte sich Aichachs zweite Herrenmannschaft bereits vorzeitig den Meistertitel in der Bezirksliga, welcher gleichbedeutend mit dem Aufstieg in die Bezirksoberliga ist. Den Aichacher Männern gelang damit nach dem letztjährigen Aufstieg aus der Bezirksklasse A der Durchmarsch.

Im Duell gegen den FC Gundelfingen waren Matthias Löw, Christopher Bedenk, Ralph Valerius, Hermann Wittmann, Patrick Haubenhofer sowie Pablo Löw deutlich überlegen und gaben in einer einseitigen Partie beim 9:0-Erfolg lediglich zwei Sätze ab. Da der nächste Aichacher Gegner aus Harburg das Spiel kampflos abgeben musste, ist Aichach aufgrund des wesentlich besseren Spieleverhältnisses die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen. Hochspannung verspricht das kommende Wochenende für Aichachs erste Herrenmannschaft in der Landesliga. Im Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz kommt es zum Duell gegen den direkten Konkurrenten TSV Königsbrunn. Die gegnerische Mannschaft hat aktuell die etwas bessere Ausgangslage, da sie einen Verlustpunkt weniger als Aichach vorweist. Mit einem Sieg gegen Königsbrunn würde sich die Tabellensituation umkehren.