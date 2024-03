Volleyball

Leahader Jubel: Volleyballer des TSV Inchenhofen schaffen Klassenerhalt

Plus Die Volleyball-Männer des TSV Inchenhofen schaffen den Klassenerhalt in der Bezirksliga West am letzten Spieltag. Trainer Stefan Böck verabschiedet sich.

Jubel bei den Volleyballern des TSV Inchenhofen. Mit einem Sieg am letzten Spieltag beim ASV Dachau IV sicherte sich der Aufsteiger Platz sechs in der Bezirksliga West Oberbayern. Punktgleich mit Fürstenfeldbruck gingen die Leahader in den letzten Spieltag.

Ein guter Start gelang gegen den Tabellenvierten Dachau mit einer Aufschlagserie von Thomas Wolf. Inchenhofen führte mit 11:0, die Dachauer konnten aber wieder aufholen. Glücklich gewann allerdings die Mannschaft um Spielertrainer Stefan Böck den ersten Satz mit 25:21. Der Spielverlauf zog sich durch den zweiten Satz, den man 17:25 verlor. Aber die Leahader kämpften sich zurück und gewannen die beiden nächsten Sätze 25:23 und 25:19. Verletzungsbedingt übernahm Josua Scheerer an diesem Tag die Aufgabe als Coach. Erleichtert gingen die Inchenhofener ins zweite Spiel gegen den SV Lohhof II, gegen den man bereits im Hinspiel knapp im Tiebreak verlor. Zu viele Eigenfehler, eine schwache Aufschlag-Quote und eine schlechte Annahme führten dazu, dass sich die Herren auch dieses Mal mit 21:25, 19:25 und 23:25 geschlagen geben mussten.

