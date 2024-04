Affing

17:45 Uhr

Die Affinger Schokokugel ist in Berlin für einen "Oscar" nominiert

Plus Der Schokoschatz von Bettina Winkler aus Affing ist jetzt ein Jahr alt. Wie es um die alternative Kinder-Überraschung steht und was sich ändert. Welcher Preis nun winkt.

Von Evelin Grauer

Wie geht es dem Schokoschatz von Bettina Winkler aus Affing? Die nachhaltige Überraschungskugel ist in diesem Monat ein Jahr alt geworden. Über 200 Händler deutschlandweit haben sie mittlerweile im Angebot. 2024 sollen über 70.000 Exemplare produziert werden. Dennoch muss das Start-up weiter zulegen, um rentabel zu sein. Einen neuen Schub könnte die Affinger Erfindung im Juni bekommen, denn sie ist für einen "Oscar" nominiert.

Am 6. Juni werden in Berlin die Fairtrade Awards verliehen, die "Oscars" des fairen Handels. Dabei werden Menschen geehrt, die sich mit ihren Ideen und Produkten für globale Handelsgerechtigkeit und Klimafairness einsetzen. Moderiert wird die Gala von Anke Engelke. Bettina Winkler ist in der Kategorie Newcomer unter den letzten drei. Ihre plastikfreie Schoko-Überraschungskugel hat seit vergangenem Herbst die Bio- und Fairtrade-Zertifizierung. Die 41-Jährige tritt in Berlin gegen den Toom Baumarkt an, der ein Pilotprojekt für mehr Pflanzen mit Fairtrade-Siegel gestartet hat, und die Fairfood Freiburg GmbH, die unter anderem mit dem Ansatz, Nüsse im Anbauland zu knacken, ins Rennen geht.

