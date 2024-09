Staus wegen Bahnhofstraße: Viele könnten den Ärger ganz einfach vermeiden

Mannomann, was für ein Stau. Und das am Montagnachmittag. Was ist denn bloß los in Aichach? Diese Frage stellen sich seit Montag viele am Steuer ihres Wagens. Nicht alle haben es zuvor in der Zeitung oder im Internet gelesen und mancher hat einfach nicht mehr dran gedacht: Die Bahnhofstraße ist gesperrt. Und damit ist klar: Vor allem zu den Stoßzeiten ist zwischen Donauwörther und Augsburger Straße alles dicht. Muss das wirklich so sein?

Carmen Jung