Neue Ministranten in Stotzard

Während des Gottesdienstes zum Patrozinium der Pfarrgemeinde St. Peter in Stotzard (Markt Aindling) wurden drei neue Ministranten in ihren Dienst aufgenommen. Die Kinder sprachen zusammen ein Gebet, anschließend segnete Pater Thomas die neuen Ministrantenkreuze und wünschte ihnen viel Freude an ihrem neuen Amt. Die Paten übergaben diese an die neuen Messdiener, die bereits am Sonntag ihren ersten Dienst absolviert haben.

