Bischof Bertram Meier trägt sich ins Goldene Buch von Todtenweis ein

Plus Nach der Wiedereröffnung der Todtenweiser Pfarrkirche trägt sich Bischof Bertram Meier ins Goldene Buch der Gemeinde ein. Mit welchem Wunsch er sich dort verewigt.

Nach dem Wiedereröffnungsgottesdienst der Todtenweiser Pfarrkirche St. Ulrich und Afra am Sonntag fand im Pfarrgarten das Pfarrfest statt. Kirchenpfleger Josef Leopold erwähnte in seiner Ansprache, dass Bischof Bertram Meier bereits der 62. Nachfolger von Bischof Ulrich in Augsburg sei. Bischof Ulrich sei viel in seinen Pfarreien unterwegs gewesen, so auch bei der Ungarnschlacht im Jahr 955 in der Nähe von Todtenweis. Leopold: "Auch Bischof Bertram Meier ist viel in seinen Pfarreien unterwegs.“ Schon zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit in Todtenweis.

Leopold bedankte sich bei den vielen Spenderinnen und Spendern, die die Renovierung der Pfarrkirche unterstützt hatten. Wenn auch von der Diözese 60 Prozent der Renovierung getragen wurden, so blieb doch sehr viel für die Pfarrei übrig: zum Beispiel die Kalkung der Seitenwände und die Säuberung der Figuren.