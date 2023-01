Der Kabisbachgruppe stehen kostenintensive Sanierungen bevor

In den kommenden Jahren muss der Abwasserzweckverband Kabisbachgruppe viel Geld für Sanierungen ausgeben. Wie viele Kosten auf Aindling, Todtenweis und Petersdorf zukommen.

Dass im kommunalen Bereich ein Haushalt für das laufende Jahr bereits im Januar beschlossen wird, ist ungewöhnlich. Der Abwasserzweckverband der Kabisbachgruppe hat am Mittwoch das Zahlenwerk abgesegnet. Der Verwaltungshaushalt beläuft sich demnach auf knapp 1,2 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt auf 281.000 Euro. Insgesamt ergibt sich dabei ein Minus von 5,8 Prozent gegenüber dem Jahr 2022. Knapp 90 Minuten lang wurde über den Etat gesprochen. Dann stimmten alle Vertreter der drei beteiligten Gemeinden Todtenweis, Aindling und Petersdorf zu.

Wie üblich, fallen auf drei Ebenen Kosten für die beteiligten drei Gemeinden am Lechrain an. Die Betriebskosten werden auf 433.000 Euro veranschlagt: Aindling muss für die Kläranlage Edenhausen 12,81 Prozent übernehmen (55.000 Euro) und für den Netzunterhalt 14,58 Prozent (63.000 Euro). Petersdorf muss für den Netzunterhalt 9,19 Prozent tragen (40.000 Euro), Todtenweis für den Netzunterhalt 4,57 Prozent (20.000 Euro) und einen Anteil für die Kläranlage des Abwasserzweckverbands von 58,86 % (255.000 Euro).

Abwasserzweckverband will Rücklage für Investitionen verwenden

Die Verbandsumlage wurde auf 751.000 Euro festgesetzt und nach folgendem Schlüssel umgelegt: Markt Aindling 37,33 Prozent (280.000 Euro), Gemeinde Petersdorf 9,27 Prozent (70.000 Euro) und die Gemeinde Todtenweis 53,40 Prozent (401.000 Euro). Die Investitionskosten belaufen sich auf 260.000 Euro. Aindling hat dabei 30 Prozent (78.000 Euro) zu tragen, Petersdorf neun Prozent (23.000 Euro) und Todtenweis 61 Prozent (159.000 Euro).

Aktuell verfügt der Abwasserzweckverband über Rücklagen von 440.000 Euro, die für die Investitionen verwendet werden, wobei das Rechnungsergebnis für 2022 noch nicht vorliegt. Schulden sind nicht vorhanden.

Bei den Regenüberlaufbecken stehen umfangreiche Sanierungen an

Andreas Grägel von der Finanzverwaltung in Aindling hatte das umfangreiche Zahlenwerk erarbeitet und noch vor Weihnachten verteilt. Er erläuterte es während der Sitzung in den wichtigsten Passagen. Der Kämmerer, der sich über eine "äußerst positive Diskussion" freute, sprach dabei die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen an. Sie sollen in den kommenden Jahren beispielsweise bei den Regenüberlaufbecken umgesetzt werden. Im Haushalt 2023 sind bei diesen Vorhaben ausschließlich Planungskosten veranschlagt. Die Ausgaben für die Realisierung wurden aufgrund des derzeitigen Planungsstandes erneut in die Folgejahre 2024 bis 2026 verschoben.

Länger debattiert wurde über die Frage, ob bei großen Investitionen die beteiligten drei Kommunen Kredite aufnehmen sollten oder doch der Verband. Andreas Lamminger aus Petersdorf riet dazu, mit der Antwort darauf noch zu warten. Wenn das Geld eines Tages wirklich benötigt werde, solle man abwägen, mit welchen Fördermitteln jeweils zu rechnen sein werde.

Arbeit des Abwassermeisters wird immer umfangreicher

Kleine Änderungen im Haushaltsentwurf resultieren aus der Entwicklung bei den Zinsen. So muss als Verwahrentgelt weniger einkalkuliert werden als geplant, andererseits steigen die Zinseinnahmen. In beiden Fällen handelt es sich aber nur um kleine Beträge.

Die meisten Fragen formulierte Karl-Andreas Gamperl (Aindling). Er vermisste einen kleinen Teil der Unterlagen für die Vorbereitung; offensichtlich waren sie mit Verweis auf Bestimmungen des Datenschutzes zurückgehalten worden. Am Ende dachte Gamperl laut darüber nach, ob Andreas Ehleider, der Abwassermeister, mehr Hilfe von der Verwaltung benötige. Dazu sagte Ehleider: "Es ist sehr umfangreich geworden." Konrad Carl, der Vorsitzende des Verbandes und Bürgermeister von Todtenweis, lobte Andreas Grägel: "Super Arbeit geleistet."