Die Kinder begrüßen den Nikolaus mit Liedern

Zu einer Nikolausfeier hatte das Kinderhaus in Todtenweis alle Kindergartenkinder mit Angehörigen eingeladen. Treffpunkt war der Parkplatz am Kinderhaus. Gemeinsam zogen alle zum Vereinsheim des Gartenbauvereins. Dort wurden sie musikalisch von Cornelius und Pia unterhalten. Gemeinsam wurden noch Nikolauslieder gesungen und gewartet, bis der „Heilige Mann“ kam. Die Freude und die Augen der Kleinen waren riesengroß. In seinen Säcken hatte Nikolaus für jedes Kind, ob Kindergarten oder Geschwisterkind, einen Schokonikolaus dabei.

