Todtenweis

06:00 Uhr

Gasthaus Golling: Die Dorfwirtschaft, die auf Wunsch öffnet

Julia und Roman Golling sind die Wirtsleute im Gasthaus Golling. Unter den Augen der Großeltern (Bild an der Wand) werden in der gemütlichen Zirbenstube Gruppen bewirtet. Eingerichtet wurde diese 1990 von Roman Gollings Eltern.

Plus Die Gollings führen ihr Gasthaus in Todtenweis in der fünften Generation. Der Wirt ist gelernter Koch und Landwirt. Wenn er öffnet, will er ganz für seine Gäste da sein.

Von Stefanie Brand

Ratschen, Karteln, Zusammenkommen: Die Dorfwirtschaft ist meist der Mittelpunkt des Ortes. Es werden aber immer weniger. Wir haben uns umgeschaut, wo die Wirtschaft noch im Dorf ist, und stellen einige in loser Folge in einer Serie vor. Diesmal geht es nach Todtenweis:

Roman Gollings Herz schlägt für die Landwirtschaft, für eine ehrliche Küche, die Familie und die Menschen im Dorf. Deshalb versteht sich der Chef im Todtenweiser Gasthaus Golling, einem Familienbetrieb, den der 39-Jährige mit seiner Frau Julia in der fünften Generation führt, als Dorfwirt – mit einem ganz eigenen Konzept und reichlich Tradition. Die Kombination aus Land- und Gastwirtschaft gab es schon immer, wobei die Tierhaltung längst aufgegeben wurde und der Fokus heute auf dem Ackerbau liegt. Neu ist, dass die Dorfwirtschaft keinen Stammtischbetrieb mehr hat, sondern sich auf Veranstaltungen spezialisiert hat.

