Kreisstraße zwischen Sand und Langweid ist wegen Bauarbeiten gesperrt

Autofahrer müssen zwischen dem Todtenweiser Ortsteil Sand und Langweid derzeit Umwege in Kauf nehmen. Die Kreisstraße ist wegen Ausbesserungsarbeiten gesperrt.

Die Kreisstraße vom Todtenweiser Ortsteil Sand bis zur Lechbrücke ist voraussichtlich bis Freitag, 17. November gesperrt. Grund dafür sind Ausbesserungsarbeiten. An mehreren Stellen waren Bodenmulden entstanden. Diese werden von der Firma Richard Schulz etwa 15 Zentimeter abgefräst und anschließend neu asphaltiert.

Umleitung zwischen Sand und Langweid führt über Rehling-St. Stephan

Weiter werden auch am Geh- und Radweg die Stellen, bei denen Wurzeln der Bäume den Asphalt gehoben haben, ausgebessert. Voraussichtlich wird bereits am Mittwoch der neue Asphalt aufgetragen. Während der Bauarbeiten führt die Umleitung über Rehling - St. Stephan in Richtung Langweid (Landkreis Augsburg). (brs)