Neues Baugebiet am Kabisbach: Gemeinde muss Druck machen

Die Zeit drängt: Beim neuen Baugebiet in Todtenweis, das am Kabisbach liegt, muss noch in diesem Jahr der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan gefasst werden. Sonst muss das gesamte Verfahren von vorne beginnen. Das würde nicht nur einen enormen Zeitverlust darstellen, sondern wäre auch mit zusätzlichen Kosten von 30.000 Euro verbunden. Darauf wies Beate Pußl, Leiterin des Bauamts in Aindling, in der Sitzung des Todtenweiser Gemeinderats am Mittwoch mit Nachdruck hin.

