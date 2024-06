Polizei stoppt Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Bei einer Verkehrskontrolle in Todtenweis fällt der Polizei bei einem 49-jährigen Autofahrer Alkoholgeruch auf. Was den Mann jetzt erwartet.

Einen Autofahrer unter Alkoholeinfluss hat die Aichacher Polizei am Freitagabend in Todtenweis gestoppt. Die Beamten hielten den 49-jährigen Autofahrer gegen 23.30 Uhr an, wobei ihnen Alkoholgeruch bei dem Fahrer auffiel.

Atemalkoholtest bei Fahrer in Todtenweis

Eine anschließende Atemalkoholanalyse ergab laut Polizei einen Wert von 0,64 Promille. Den Fahrer erwarte jetzt eine Bußgeldanzeige und ein Fahrverbot von einem Monat, heißt es im Polizeibericht. (bac)