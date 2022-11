Wasser und Abwasser: Was kommt auf die Todtenweiser Bürger zu?

Plus Die Kosten für Wasser und Abwasser in der Gemeinde Todtenweis sind neu kalkuliert. Jetzt geht es darum, wie sich die Kosten für Neuanschließer verändern.

Erreicht die Gemeinde Todtenweis eine Kostendeckung in der Wasserversorgung und in der Abwasserentsorgung? Diese Frage wird gerade geprüft, denn beide Einrichtungen darf eine Kommune nicht bezuschussen. Noch steht nicht fest, wie sich die Ergebnisse auf die Geldbeutel der Todtenweiser Bürgerinnen und Bürger auswirken werden. Demnächst aber könnte es Klarheit geben.