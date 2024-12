Nach langer Pause gab es wieder ein Kinderkrippenspiel

Nach langen Jahren wurde wieder ein Kinderkrippenspiel in der Pfarrkirche St. Katharina in Tödtenried (Gemeinde Sielenbach) aufgeführt, organisiert von Claudia Sedlmeyr und Kathrin Baldauf. Engagiert spielten die Kommunionkinder die Geschehnisse des Heiligen Abends in der festlich geschmückten und voll besetzten Kirche nach. Mit gemeinsam gesungenen Liedern, gefühlvollen Harfenstücken und dem Segen durch Pfarrer Eberhard Weigel gingen alle weihnachtlich gestimmt nach Hause.

