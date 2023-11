Umfrage in Aichach

12:12 Uhr

Umfrage: Sehen Sie sich den Leonhardiritt in Inchenhofen an?

An diesem Sonntag zieht in Inchenhofen wieder der Leonhardiritt um die Wallfahrtskirche. Dazu kommen in der Regel mehrere tausend Besucherinnen und Besucher.

Von , Marian Erhard Gerlinde Drexler , Marian Erhard Artikel anhören Shape

In Inchenhofen ist an diesem Sonntag wieder Leonhardiritt. Wir haben Menschen in Aichach gefragt, ob auch sie die Großveranstaltung besuchen.

An diesem Sonntag findet in Inchenhofen der Leonhardiritt statt. Er gilt als der älteste in Bayern. Bei ihm sind prächtig gestaltete Festwagen zu sehen, auf denen lebende Statisten Szenen aus dem Leben des heiligen Leonhards nachstellen. Die Pferde sind festlich geschmückt. Zum Umzug kommt kirchliche und weltliche Prominenz. Wir wollten von Passantinnen und Passanten am Aichacher Stadtplatz wissen, ob sie den Leonhardiritt besuchen. Daniela Callegaro, Aichach Foto: Gerlinde Drexler Daniela Callegaro, Aichach: Nein, bei dem schlechten Wetter gehe ich da nicht hin. Im Winter bin ich ein Maulwurf. Aber meine Töchter leben in Inchenhofen und die werden sich den Leonhardiritt ansehen. Die sind auch im Schützenverein aktiv und nehmen am Vereinsleben teil. Für meine Kinder ist der Leonhardiritt schon ein besonderes Ereignis. Meine Enkelin war im vergangenen Jahr sogar auf einem der Wagen. Beate Moser, Aichach-Klingen Foto: Gerlinde Drexler Beate Moser, Aichach-Klingen: Ich gehe nicht hin. Meine Tochter hat am Sonntag einen Auftritt. Sie spielt beim Ulrichs-Musical mit. Das werde ich mir ansehen. Sonst würde ich eventuell schon nach Inchenhofen gehen. Das wäre auf jeden Fall aber eher eine spontane Entscheidung. Je nachdem, wie das Wetter ist oder ob ich sonst etwas vorhabe. Vor vielen Jahren war ich schon mal beim Leonhardiritt und fand es beeindruckend. Martina Wolf, Aichach Foto: Gerlinde Drexler Martina Wolf, Aichach: Ich fahre mit meiner Familie zum Leonhardiritt. Das ist heuer das erste Mal. Bisher hat es sich nie ergeben, weil an dem Wochenende immer etwas war. Heuer habe ich mir den Termin explizit freigehalten. Man fährt in der Weltgeschichte rum, um sich alles anzusehen, und kennt das vor der Haustüre nicht. Ich habe zwar eine Vorstellung vom Leonhardiritt. Wie es tatsächlich live ist, davon lasse ich mich überraschen. Verena und Lena Klebrig, Kühbach Foto: Marian Erhard Verena und Lena Klebrig, Kühbach: Wir lassen es uns noch offen, ob wir hingehen. Meine Tochter ist noch sehr jung und dann machen wir das einfach spontan. Für mich ist der Leonhardiritt eine schöne Kindheitserinnerung. Die bunt geschmückten Pferde und der Trubel haben mir sehr gefallen. Ich wäre selbst immer gern geritten, hatte aber leider nie die Gelegenheit dazu. Als Entschädigung dafür hat mich meine Oma immer nach Inchenhofen mitgenommen. Lesen Sie dazu auch Inchenhofen Ministerpräsident Söder kommt am Sonntag doch nicht zum Leonhardiritt Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Themen folgen