Rücksichtsloser Autofahrer: Zwölfjähriger stürzt mit Fahrrad in Aichach

Wegen der Ungeduld eines unbekannten Autofahrers ist ein zwölfjähriger Radfahrer am Freitagnachmittag in Aichach gestürzt. Der Autofahrer kümmerte sich nicht um die Jungen und fuhr einfach weiter.

Laut Polizei war der Junge gegen 16 Uhr mit seinem Fahrrad im Ecknacher Weg in Richtung Dachauer Straße unterwegs. Weil die Straße dort eng ist, konnte ein Auto hinter dem Jungen nicht überholen. Der Fahrer beschimpfte deshalb den Zwölfjährigen aus seinem Auto heraus. Schließlich überholte er mit offensichtlich zu geringem Sicherheitsabstand. Deshalb stürzte der Radfahrer.

Der Junge blieb bei dem Sturz unverletzt. An seinem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise von Zeugen an die Polizeiinspektion Aichach, 08251/8989-0. (AZ)