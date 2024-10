Am Erntedankaltar in Unterbernbach sitzt auch ein Plüschhuhn

Den prächtigen Erntedankaltar, den Messnerin Hildegard Wagner in der Kirche in Unterbernbach (Markt Kühbach) aufgebaut hatte, ergänzten die Kommunionkinder beim Festgottesdienst mit Pfarrer Simon Fleischmann und Diakon Michael Gastl noch um ein Huhn und einen Spielzeugbulldog als Symbole für alle Nutztiere und die eingesetzte Landtechnik. Anschließend wurde die Mini-Brote gesegnet, die gegen Spende verteilt wurden. Mit dem Erlös unterstützt die Landvolkbewegung Projekte in Rumänien und im Senegal.

