Annerose Augustin kann nicht sprechen – und lernt doch mehrere Sprachen

Plus Annerose Augustin aus Unterbernbach hat einen seltenen Gendefekt und ist Autistin. Trotzdem kann sie weit mehr, als man ihr zutraut. Eine ungewöhnliche Geschichte.

Annerose Augustin ist besonders – auf vielfältige Weise. Die Tochter von Willi, 60, und Christine, 55, Augustin aus Unterbernbach ( Kühbach) ist willensstark, ein wenig heikel, manchmal etwas stur, sie liebt Weihnachtsbeleuchtung, Spielzeugläden, Mario Kart und Fahrradausflüge in den Biergarten. Annerose Augustin ist 28 Jahre alt und jeden Tag auf die Hilfe ihrer Eltern angewiesen.

Die junge Frau ist ein abenteuerlustiger Mensch. Sie wird von ihren Eltern liebevoll Rosi genannt, kann Klavier spielen und ging, als sie Jugendliche war, stundenweise aufs Gymnasium. Gelegentlich trinkt sie gerne einen kleinen Schluck Bier oder Radler. Klingt alles ganz gewöhnlich. Doch die Geschichte der jungen Frau ist ungewöhnlich und beginnt – offensichtlich – mit ihrer Geburt. Das Baby wog nur 1500 Gramm, obwohl es nicht zu früh zur Welt gekommen war. Die Ärzte stellten bei dem Säugling ein Loch im Herzen fest: Grund für das geringe Gewicht.