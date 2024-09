Zum zehnten Aichacher Filmfestival kommt auch Uschi Glas

Das Aichacher Filmfestival feiert im Oktober ein Jubiläum. Bereits zum zehnten Mal heißt es dann zum Festivalstart im Aichacher Cineplex-Kino „Vorhang auf – und Film ab“. Die aktuelle Rotary-Präsidentin Birgit Winkler verspricht zum Jubiläum prominenten Besuch und „großes Kino“. Sie hat mit ihren Mitstreitern das Motto „Legendär!“ ausgegeben.

Die erfolgreiche Benefizveranstaltung des Rotaryclubs Schrobenhausen-Aichach hatte 2015 der damalige Präsident Dieter Nitzsche ins Leben gerufen. Seitdem nimmt es Jahr für Jahr einen festen Platz im Aichacher Kulturkalender ein. Unterstützt von der Stadt Aichach und der Kinobetreiber-Familie Rusch werden von Montag, 14., bis Samstag, 19. Oktober, täglich Klassiker und Filmperlen zu sehen sein. Zudem haben sich zahlreiche Ehrengäste angesagt.

Mit Freddie Mercury und Live-Musik startet das Filmfestival

Das breit gefächerte Festival-Programm startet am 14. Oktober um 19 Uhr mit viel Musik. Nach den Eröffnungsreden wird die BigBand „Groove Sistaz“ mit Songs der britischen Rockband Queen auf den Eröffnungsfilm „Bohemian Rhapsody“ einstimmen. Der biografische Spielfilm beschreibt die wichtigsten Stationen von Queen-Sänger und Rock-Legende Freddie Mercury.

Am Dienstag, 15. Oktober, ab 19 Uhr geht‘s musikalisch und humorvoll weiter. So gibt das Ensemble des Volkstheaters einen kleinen Einblick in ihr Herbstprogramm zum 40-jährigen Jubiläum. Unter der Leitung von Kulturpreisträger Arnold Fritscher wird ein Auszug aus „Monty Pythons Spamalot“, dem „wohl schrägsten Musical der Welt“, zu sehen und zu hören sein. Sowohl der singende und tanzende König Artus als auch seine schrägen Ritter der Tafelrunde geben sich die Ehre. „Eine einzigartige Wiederbegegnung“ auf der großen Leinwand verspricht ab 19.30 Uhr „Loriots große Trickfilmrevue“ mit 31 urkomischen, neu aufbereiteten Trickfilm-Klassikern von Vicco von Bülow. Parallel dazu läuft der aktuelle bildgewaltige Western „Horizon – Eine amerikanische Saga“ von und mit Kino-Legende Kevin Kostner.

Am Mittwoch, 16. Oktober, startet das Programm um 14 Uhr mit Kaffee und Kuchen beim Ü50-Nachmittag. Gezeigt wird ab 15 Uhr noch einmal „Loriots große Trickfilmrevue“.

Kommt Schauspielerin Natja Brunckhorst oder nicht?

Der Mittwochabend ist traditionell den Kinofreunden Aichach vorbehalten. Beim Filmfestival sind sie seit Beginn dabei. Diesmal haben sie einen „Natja Brunckhorst – Abend“ geplant. Die Schauspielerin und Regisseurin wurde als Hauptdarstellerin der Film-Legende „Juliane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ bekannt. Regie führt sie in der aktuellen Komödie „Zwei zu Eins“ mit Sandra Hüller, Max Riemelt und Ronald Zehrfeld in den Hauptrollen. Basierend auf einer wahren Geschichte erzählt der Film von drei Freunden, die im Sommer 1990 in einem Stollen altes, ausgesondertes DDR-Geld finden und einen Plan schmieden, dieses zu versilbern. Die Kinofreunde zeigen zwei Filme zeitgleich ab 19.30 Uhr. Ob die Regisseurin ihren geplanten Besuch in Aichach einhalten kann, ist noch ungewiss. Ein Grußwort, notfalls als Video-Botschaft, hat Brunckhorst jedenfalls versprochen.

Der Donnerstag, 17. Oktober, ab 19 Uhr gehört dem Bayerischen Rundfunk (BR). Zur BR-Doku „Gernstls Reisen – Auf der Suche nach Irgendwas“ aus dem Jahr 2023 dürfen sich die Festivalbesucher auf Franz-Xaver Gernstl, seinen Kameramann Hans-Peter Fischer und Tonmann Stefan Ravasz als Ehrengäste freuen. Anreisen möchten sie mit ihrem schon legendären VW-Bully.

Ein Festival-Höhepunkt soll der Besuch von Schauspielerin Uschi Glas am Freitag, 18. Oktober, ab 19 Uhr werden. Die Film-Legende hat ihren Kultfilm „Zur Sache Schätzchen“ im Gepäck. Glas wird dabei nicht nur von ihrer Karriere als Schauspielerin erzählen, sondern auch über das von ihr gegründete Hilfsprojekt „BrotZeit e.V.“. Im zweiten Kinosaal läuft, ebenfalls um 19.30 Uhr, die satirische Komödie „Schtonk!“ von Kult-Regisseur Helmut Dietl über die Veröffentlichung der gefälschten Hitler-Tagebücher, mit Götz George, Uwe Ochsenknecht und Christiane Hörbiger in den Hauptrollen.

Zum Filmfestifal-Finale wird eine Reihe von Ehrengästen erwartet

Zum Finale am Samstag, 19. Oktober, werden ab 19 Uhr zahlreiche Ehrengäste erwartet: die Filmproduzentin Anja Föringer (Hager Moss Film) mit Regisseur Alexander Dierbach und ihr Herstellungsteam. In einer deutschlandweiten Vorpremiere stellen sie den für die ARD produzierten Spielfilm „Tödliche Schatten“ erstmals auf Großleinwand vor. In dem spannenden Krimi geht es unter anderem um eine emotionale Vater-Tochter-Geschichte.

Der gesamte Festival-Erlös aus Eintrittsgeldern, Sponsoren-Beiträgen, einer „wiederum reich bestückten Tombola“, dem Getränke- und Speisenverkauf sowie den Spenden der Festivalbesucher wird laut Rotary-Präsidentin Winkler erneut in internationale, nationale und regionale soziale Projekte fließen. Im vergangenen Jahr waren es über 40.000 Euro, die als Spenden an die Filumi-Stiftung, ein Kinderheim in Litauen, die Tafel Schrobenhausen, die Familienhilfe Aichach sowie an eine Familie in Not mit drei behinderten Kindern gingen.

Weitere Informationen und Programmhefte gibt es im Aichacher Cineplex und in der Stadt-Info am Stadtplatz 40.