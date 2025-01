Mausernte und Vorbeifahrenten: Unsere lustigsten Verschreiber 2024

Kein Redakteur, keine Korrektorin und kein Leser will sie in der Zeitung oder auf der Internetseite haben: Verschreiber. Manchmal aber sind sie so kurios, dass man darüber lachen kann. Deshalb machen wir heute mal eine Ausnahme: Wir haben die schönsten Beispiele für Sie gesammelt, die uns im vergangenen Jahr in Zuschriften an unsere Redaktion, eigenen Artikeln (vor oder nach der Veröffentlichung) und anderswo aufgefallen sind.

