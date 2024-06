Hund treibt Einbrecher in Vierkirchen in die Flucht

Ein Unbekannter will in ein Zweifamilienhaus in Vierkirchen einsteigen. Er hat die Rechnung ohne den Familienhund gemacht. Dieser schreitet ein.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag in Vierkirchen versucht, in eine Doppelhaushälfte einzubrechen. Er nutzte die Abwesenheit der Bewohner aus.

Wie die Dachauer Polizei berichtet, startete der Einbrecher den Versuch zwischen 7 und 17 Uhr bei dem Gebäude in der Bürgermeister-Bestle-Straße. Dem Hund im Haus entging das allerdings nicht. Er fing an zu bellen und trieb den Täter so in die Flucht. Der Unbekannte machte keine Beute, verursachte aber einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. (AZ)