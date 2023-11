Walchshofen

Grüne Helfer: Wie Feldgehölze die Landwirtschaft bereichern

Plus Biodiversität im Fokus: Wie die Hecken eines Biolandwirts aus Walchshofen zum Schlüssel für einen erfolgreichen und umweltfreundlichen Betrieb werden.

Von Marian Erhard

Peter Schmid ist stolzer Besitzer eines Feldes, das umsäumt ist von zwei Hecken. Diese 1983 und 2019 gepflanzten Feldgehölze erscheinen unbedeutend. Für den Bioland-zertifizierten Landwirt aus Walchshofen bei Aichach tragen sie jedoch einen Anteil am betrieblichen Erfolg. Mehr noch - "sie werten die Landschaft auf, sind ökologisch wertvoll und tragen damit entscheidend zur Artenvielfalt bei", erklärt Schmid.

Sein 80 Hektar umfassender Hof befindet sich bereits in der vierten Generation. Schmid verknüpft seit jeher Bewirtschaftung und Naturschutz. "Seit Jahren störe ich mich schon an dem Zustand unseres Landschaftsbildes. Nur Hochleistungsfelder, kaum noch Natur", kritisiert er. Damit spielt er auf die Flurbereinigungsmaßnahmen der 60er-Jahre an. Felder wurden begradigt, typische Feldgehölze verschwanden. Er motivierte stattdessen vor knapp 40 Jahren seinen Vater dazu, auf einem ihrer Äcker die erste Heckenreihe anzulegen.

