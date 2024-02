Willprechtszell

Die letzte Wirtschaft im Dorf: Beim Schimmelwirt hat der Stammtisch überlebt

Der Schimmelwirt befindet sich in der Schulstraße im Petersdorfer Ortsteil Willprechtszell. Wenn die Dorfwirtschaft geöffnet ist, bietet sie Platz für 40 Personen.

Plus Der Schimmelwirt in Willprechtszell ist die einzige Dorfwirtschaft, die es noch in der Gemeinde Petersdorf gibt. Für die Wirtsleute ist es ein geliebtes Hobby.

Von Stefanie Brand

Wenn Josef Lenz, den alle im Ort „Sepp“ nennen, quer über den Hof geht, um den Schimmelwirt aufzusperren, ist es in aller Regel Dienstag- oder Mittwochabend. Dann ist Stammtisch, „dann kommt Besuch“, sagt Sohn Josef Lenz lachend und verrät damit, zu wem die Gäste kommen: zum „Wirt von Zell“, seinem Vater. Es sind die einzigen regulären Öffnungstage der Dorfwirtschaft im Petersdorfer Ortsteil Willprechtszell. Und es ist die letzte Dorfwirtschaft in der Gemeinde.

Ursprünglich errichtet wurde die Hofstelle, zu der ganz traditionell eine Landwirtschaft und die Dorfwirtschaft gehören, bereits 1865. Lenz, der aus Axtbrunn stammt, hat das Anwesen von seiner Tante übernommen, die als „Wirtin von Zell“ bekannt war. Seit 1995 betreibt das Paar die Dorfwirtschaft als Familienbetrieb. Die Landwirtschaft, die sie Ende 2023 aufgegeben haben, war die Hauptbeschäftigung der Eltern zweier erwachsener Söhne. Die Dorfwirtschaft bezeichnet Anneliese Lenz als ihr „Hobby“, das sie mit ihrer Familie in der Vergangenheit mit viel Leben erfüllt hat.

