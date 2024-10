Alois Bichlmeir wünscht sich zum Geburtstag Spenden statt Blumen

Seinen 80. Geburtstag feierte Alois Bichlmeir aus Zahling (Gemeinde Obergriesbach). Aufgrund seiner jahrzehntelangen aktiven Musikertätigkeit war die Feier von vielen musikalischen Beiträgen geprägt. Auch Sohn Michael Bichlmeier ließ es sich nicht nehmen, mit seiner Partyband S.O.S. die Geburtstagsgesellschaft von den Stühlen zu reißen. Seine Spendenidee, die, so Bichlmeier, gerne nachgeahmt werden kann, teilte er den Gästen in seinen Einladungen mit und freute sich über den Inhalt der Spendenbox von 1100 Euro, die er persönlich an Susanne Tuna vom Bunten Kreis Augsburg übergeben konnte.

