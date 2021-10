An der Dießener Musikschule unterrichtet eine neue Klavierlehrerin

Seit ihrem sechsten Lebensjahr spielt Anna Schreiner aus der Ukraine Klavier. Jetzt unterrichtet sie an der Dießener Musikschule.

Anna Schreiner ist Pianistin, Klavierlehrerin und Korrepetitorin. Ihre musikalische Karriere begann in ihrem Heimatland, der Ukraine. Bereits seit ihrem sechsten Lebensjahr bekam sie Klavierunterricht. Mit ihrem Umzug nach Deutschland begann für die junge Frau ein neuer Lebensabschnitt: Seit September unterrichtet Anna Schreiner Klavier und Musikalische Früherziehung an der Musikschule Dießen, informiert eine Mitteilung.

„Ich liebe die Musik dafür, dass sie mir die Türen in die Welt der freien Gedanken öffnet“, sagt die 27-Jährige. Bereits mit 14 Jahren bildete sich Anna Schreiner am Musik-College in ihrer Heimat weiter. Sie nahm Gesangsunterricht, sang im Chor und studierte Musiktheorie und Musikpädagogik in Kiew und Donezk. In Deutschland angekommen bewarb sich die junge Musikstudentin 2014 an der Musikhochschule in Münster.

Solistin bei Festivals und Konzerten

Sie absolvierte die Studiengänge Klavier und Elementare Musik als Hauptfächer sowie Gesang als Nebenfach. Im Mai dieses Jahres machte Anna Schreiner ihren Bachelor-Abschluss. Außerdem erteilte sie schon während ihres Studiums Unterricht für Kinder und Jugendliche und nahm, neben ihrer pädagogischen Tätigkeit, mit Begeisterung als Solistin und Musikerin an Festivals, Wettbewerben und Konzerten teil.

Großes Interesse hat Anna Schreiner auch an der Musiktherapie, und sie kann sich vorstellen, auch diesen Teil ihrer Ausbildung in ihre berufliche Tätigkeit einfließen zu lassen. Diesbezüglich konnte sie bereits erste Erfahrungen als Pädagogin an der Musikschule in Warendorf sammeln. Während der Corona-Pandemie hat sie außerdem für ihre Schülerinnen und Schüler und Früherziehungsgruppen ein digitales Unterrichtskonzept erarbeitet, das bei Eltern und Kindern auf Begeisterung stieß.

Anna Schreiners Repertoire reicht vom Barock bis zur Neuen Musik. Außerdem liebt sie es, gemeinsam mit ihren Schülerinnen und Schülern Pop-Songs zu bearbeiten.

Einen großen Vorteil des Unterrichts an Musikschulen sieht sie in der Möglichkeit, den musikalischen Nachwuchs zu vernetzen: „Musik macht man zusammen in Bands, Ensembles oder im Orchester“, sagt die junge Musikerin. „Wenn Musikschüler im Ensemble spielen, sind sie nicht nur auf sich angewiesen, sondern folgen, hören zu und reagieren auf andere. Diese Aufgaben helfen uns, wunderschöne Musik zu erschaffen, die wir zusammen machen.“

Neben ihren Kursen zur Musikalischen Früherziehung für die ganz Kleinen bietet Anna Schreiner auch Klavierunterricht für Anfänger, Fortgeschrittene und Erwachsene an. An der Musikschule Dießen möchte Anna Schreiner neben Klavierunterricht und Musikalischer Früherziehung auch gerne Kinderkonzerte organisieren und in einem Seniorenchor mit älteren Menschen arbeiten und Sängerinnen und Sänger professionell am Klavier begleiten. (ak)