Ausstellung in Herrsching über jüdisches Leben in Deutschland

Zum Jubiläum "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" zeigt Noah Cohen aus Dießen Schwarzweiß-Aufnahmen. Er will damit wegführen von gängigen Klischees.

Juden sind Deutsche, wie alle anderen auch – und nicht durch Religion definiert, sagt Noah Cohen. Sie seien von der Sprache, von Normen und Werten der deutschen Gesellschaft und Kultur geprägt und hier ebenso beheimatet, wie es jeder in seinem Zuhause eben sei. Mit seiner Ausstellung "Bis gleich, Isaak!" will der Fotograf wegführen von starken Klischees. Er zeigt Porträts in Schwarzweiß, die Abgebildeten kommen mit je einem eigenen Statement zu Wort.

Anlass zur Ausstellung gibt das Jubiläum „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“, das bundesweit begangen wird. In Herrsching ist der Kulturverein Herrsching Gastgeber und zeigt Aufnahmen des Dießener Künstlers, die neben der künstlerischen Aussage den Anspruch haben, die Unterscheidung zwischen Juden und Deutschen aufzulösen. Cohen zeigt Deutsche mit jüdischer Herkunft an ihren Lieblingsplätzen Insgesamt werden zwanzig Bilder präsentiert. "Rassismus und Antisemitismus haben in letzter Zeit stark zugenommen. Das bedarf eines energischen, mutigen Entgegentretens", so der Künstler aus Dießen.

Silke Hohagen singt bei der Finissage in Herrsching

Zur Vernissage am Sonntag, 13. Juni, ab 18 Uhr im Kurparkschlösschen Herrsching spricht die bekannte Journalistin, Kulturhistorikerin und Kuratorin Katja Sebald. Die Ausstellung ist dann vom 14. bis zum 19. Juni jeden Tag im Kurparkschlösschen Herrsching von 15 bis 18 Uhr zu besichtigen (Eintritt frei). Die Ausstellung endet am 19. Juni um 19 Uhr mit Liedern, gesungen von Silke Hohagen und einer Lesung. Das Kurparkschlösschen in Herrsching bildet die erste Station der Ausstellung, die im Lauf des Jahres in weiteren Städten gezeigt wird. (ak)

