Ammersee

vor 55 Min.

Bauen in Dießen: Bauherr kassiert die dritte Ablehnung

Der Bau eines Mehrfamilienhauses am südlichen Ortsrand in der Fischermartlstraße anstelle dieses Häuschens wurde vom Bau- und Umweltausschuss erneut abgelehnt.

Plus Schon mehr als zwei Jahre währt das Tauziehen um ein Mehrfamilienhaus in der Fischermartlstraße in Dießen. Warum die Gemeinde erneut Nein sagt.

Von Uschi Nagl

Zu einem seit Längerem geplanten Bauvorhaben an der Fischermartlstraße hat der Bau- und Umweltausschuss des Dießener Gemeinderats in seiner jüngsten Sitzung erneut klare Kante gezeigt: Der Bau eines Mehrfamilienhauses mit sieben Wohneinheiten wurde – wie zuletzt im September 2019 und im Mai 2020 – wieder einstimmig abgelehnt. Warum das Gremium weiterhin nicht damit einverstanden ist.

