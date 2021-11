Ammersee

vor 28 Min.

Bürgerinitiative setzt auf freiwilliges Tempo 30 in Schondorf

Auf der Staatsstraße in Schondorf herrscht viel Verkehr.

Plus Eine Bürgerinitiative hängt an der Staatsstraße 2055 in Schondorf Banner auf, um den Durchgangsverkehr zum langsameren Fahren zu animieren. Warum sich viele auf dem Fahrrad oder zu Fuß entlang der Straße unsicher fühlen.

Von Manuela Schmid

Freiwillig Tempo 30 in Schondorf: Das ist die Forderung einer Bürgerinitiative, die seit Montag mit Bannern und Aufklebern auf die Situation an der Staatsstraße 2055 aufmerksam machen und damit eine Drosselung des Verkehrs erreichen möchte.

