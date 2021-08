Der Dießener ASV hat eine neue Boulderwand

Der Dießener ASV lädt zur Jahresversammlung. Trotz Lockdown steigt die Zahl der Vereinsmitglieder auf 600. Die Vorsitzende Conny Schneider gibt einen Ausblick auf kommende Aktionen und Angebote.

Vorstand, Übungsleiterinnen und Übungsleiter und Vereinsmitglieder des Dießener ASV trafen sich im Turn- und Bewegungszentrum zur Mitgliederversammlung und zur Inbetriebnahme der neuen Boulderwand.

Die Vorsitzende Conny Schneider erinnerte an die Höhepunkte des vergangenen Jahres, wie die zweite Auflage der ASV-Turnschau im Augustinum, die „Turn10“-Ausbildung oder das Faschingstanzen, bevor die pandemiebedingten Einschränkungen in Kraft traten.

Dank an alle, die sich um die Vereinsmitglieder kümmern

Trotz der langen Pause habe der Verein eine bemerkenswerte Steigerung der Mitgliederzahlen auf letztlich 600 Mitglieder erzielen können. Schneiders großer Dank galt dem Vorstand und den Übungsleiterinnen und Helferinnen, die sich für die Mitglieder eingebracht hatten und dies auch jetzt, seit Pfingsten 2021, wieder tun.

Für zehn Jahre Vereinsmitgliedschaft wurden folgende Mitglieder geehrt: Susa und Joshua Nabholz, Doris Hiebler, Hannelore Baur.

Geehrt wurden auch die jungen Turnerinnen, die Ende 2019 im Turngau in die erste Liga aufgestiegen waren: Elina Unz, Frieda Häusler, Greta Wachs, Hannah Dullinger, Saskia Ziegler und Elena Azar. Sie erhielten von Jugendwartin Renate Tafertshofer ein ASV-Shirt mit Namensaufdruck und von allen Anwesenden Applaus für die Leistung. Bei den Neuwahlen wurde die Vorsitzende Conny Schneider bestätigt. Stellvertreterin ist Doris Hiebler, Kassier Klaus Schneider, im Schriftführeramt sind Silja Ziegler und Manuel Schuhmaier, Jugendwartinnen sind Renate Tafertshofer und Sabine Bernhard und Kassenprüfer und für die Kassenprüfung zuständig sind Andreas Bernhard und Susa Nabholz.

Doris Hiebler berichtete von 13 Teilnehmerinnen und Teilnehmern beim Leichtathletik-Check. Diese Veranstaltung soll im September fortgeführt werden. Sonja Berkensträter bietet die Kombination Aerobic und Turnen an, Manuel Schuhmaier das Leichtathletiktraining für Jugendliche und neuerdings auch „Functional Training“ für Erwachsene. Kinderturnen, Geräteturnen und Tanzen gehen nach den Sommerferien weiter. In den ersten beiden Ferienwochen bietet der Verein sportliche Ferientage für Kinder an, wer schnell ist, kann sich noch einen der Restplätze ergattern.

Jetzt kann gebouldert werden

Und dann war es so weit, die Boulderwand, die Anfang des Jahres montiert worden war, und natürlich nach Ende der coronabedingten Beschränkungen auch schon genutzt wurde, wurde feierlich eröffnet. (ak)