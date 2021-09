Ammersee

19:15 Uhr

Die Dießener Bücherei soll ein Ort der Begegnung werden

Johannes Schindlbeck leitet die Bücherei in Dießen seit August. Jetzt will er noch mehr Raum schaffen für Begegnungen von Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen. Zudem will er das Angebot an Lesestoff noch mehr auf den Bedarf der Kundinnen und Kunden aus dem Ort abstimmen.

Plus Die kirchliche Albert Teuto Bücherei in Dießen hat einen neuen Leiter. Johannes Schindlbeck will das Haus noch mehr für ungezwungene Treffen öffnen.

Von Petra Straub

Wie mischt man Farben, damit daraus andere entstehen? Wie erzählt man Märchen, damit sie Kinder verstehen und diese sich lange daran erinnern? Johannes Schindlbeck, der neue Leiter der Albert Teuto Bücherei in Dießen, nutzt bei der Arbeit alle seine Talente, um vor allem den Kindern die Welt der Bilder und Geschichten näherzubringen. Welche Ideen er umsetzen möchte.

