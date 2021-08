Ammersee

12:56 Uhr

Die Glocken im Marienmünster in Dießen läuten zum Konzert

Plus So ein Konzert erlebt man nicht alle Tage: Eine halbe Stunde lang läuten die acht Glocken des Marienmünsters in Dießen an Mariä Himmelfahrt und sind weit über die Ortsgrenze hinaus hörbar.

Von Beate Bentele

Wir hören sie täglich. Mal bewusst. Oft unbewusst hinter den Geräuschen des Alltags. „Mit dem Geheimnis ihres Klanges rühren die Glocken an das Innere des Menschen“, sagt Florian Jettenberger, der seit Jahren viel Zeit mit den acht Glocken im Turm des Dießener Marienmünsters verbringt. Er hat sie in allen möglichen Positionen aus der Enge des Glockenstuhls fotografisch in Szene gesetzt, und er hat über Jahre ihre Klänge auf Datenträgern aufgezeichnet.

