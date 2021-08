Die Riederauer Feuerwehr bringt Hilfsgüter ins Hochwassergebiet

Die Feuerwehr Riederau sammelt Schaufeln und Arbeitskleidung und fährt sie zur befreundeten Feuerwehr in Rheinland-Pfalz. Dort werden die Hilfsgüter an Betroffene verteilt.

Schon zweimal war die Freiwillige Feuerwehr Kruft in Rheinland-Pfalz mit ihren Jugendgruppen in den Ferien in Riederau. Sie nutzte die Aufenthalte, um gemeinsam mit der örtlichen Feuerwehr zu üben und gesellig beisammen zu sein. Jetzt startete die Riederauer Wehr zum Gegenbesuch. Nicht jedoch, um dort Urlaub zu machen, sondern um die befreundeten Feuerwehrleute bei der Hochwasserhilfe zu unterstützen.

Nach der Hochwasserkatastrophe im Kreis Ahrweiler kontaktierte Jugendwartin Alexandra Ortner aus Riederau die Jugendleiterin aus Kruft, um Hilfe anzubieten, wie sie dem Ammersee Kurier berichtet. Und weil diese angab, dass Kruft – bis auf ein paar vollgelaufene Keller im Nachbarort – von dem Unwetter verschont geblieben sei, habe die Dießener Ortsteilfeuerwehr spontan entschieden, Hilfsmittel zur Verteilung in anderen betroffenen Ortschaften nach Kruft zu liefern.

Feuerwehren am Ammersee helfen mit

Die Nachricht von der Hilfsaktion verbreitete sich rasch, so Alexandra Orterer. Deshalb seien auch in Dießen, Denklingen und Dienhausen die Feuerwehr-Lager durchforstet und Gerätschaften für das Hochwassergebiet zur Verfügung gestellt worden. Eine Uttinger Firma habe zudem Schaufeln und Besen zur Verfügung gestellt, sodass innerhalb weniger Stunden 75 Paar Gummistiefel, 27 Arbeitshosen, zwölf Schaufeln, zehn Besen, 32 Paar Arbeitshandschuhe, Taschenlampen und Trinkbecher zusammen gekommen seien.

Die Gemeinde bezahlt Benzin und Brotzeit

Bürgermeisterin Sandra Perzul habe sich bereit erklärt, die Kosten für Sprit und Verpflegung des Transportteams zu übernehmen, da der Gemeindebus zu dem Zeitpunkt nicht verfügbar war. So fuhren Dominik Mengel und Alexandra Ortner einen Tag nach der Katastrophe um 3 Uhr morgens mit einem privaten Fahrzeug los und übergaben die Hilfsgüter bereits um 10 Uhr an die Feuerwehr Kruft, die diese dann direkt an betroffene Personen in Altenahr verteilt habe.

"Auch wenn es nur ein Tropfen auf den heißen Stein war und die Menschen in den betroffenen Gebieten nach wie vor auf Hilfe angewiesen sind, war es doch ein Zeichen der Solidarität und des Zusammenhaltes. Für die Menschen, die von dieser Katastrophe betroffen sind und alle Einsatzkräfte vor Ort, die so viel Leid ansehen mussten und trotzdem ihr Möglichstes tun, um zu helfen", so Alexandra Ortner. (ak)

