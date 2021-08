Ammersee

vor 17 Min.

Die Tourist-Info in Herrsching wird offiziell eröffnet

Grund zum Feiern gab es dieser Tage in der neu gestalteten Tourist-Info in Herrsching. Unser Bild zeigt (von links) Klaus Götzl, Alexandra Sichart, Klaudia Beuler, Uschi Härtl, Eva Klusch, Christoph Winkelkötter und Werner Schmid.

Wer seinen Urlaub am Ammersee verbringt, wird nun in den neu gestalteten Räumen der Tourist-Info in Herrsching beraten. Was die Einrichtung in der Bahnhofstraße 3 Neues zu bieten hat.

Seit Herbst 2018 laufen die Planungen für die Sanierung der Tourist-Info in Herrsching. Dieser Tage wurde die neu gestaltete Einrichtung offiziell eröffnet. Aus zwei Räumen wurde ein großer Raum, der nach den Markengesichtspunkten des Betreibers, der Gesellschaft für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung im Landkreis Starnberg mbH (gwt), eingerichtet wurde. Über ein Fenster ist ab sofort auch eine barrierefreie Beratung möglich. Übergangsweise beherbergte die VR-Bank die Tourist-Information Wie die gwt in einer Pressemitteilung informiert, wurde die Neugestaltung der Einrichtung an der Adresse Bahnhofsplatz 3 bereits Anfang Juni vergangenen Jahres abgeschlossen und habe Corona bedingt erst jetzt offiziell eröffnet werden können. Die ersten Arbeiten für den sogenannte Flagshipstore, die Filiale des Hauptsitzes in Starnberg, seien bereits 2019 durchgeführt worden. Übergangsweise seien im Februar 2010 Räume der VR-Bank Herrsching bezogen worden. Aus zwei Räumen wurde einer in der Tourist-Information in Herrsching in der Bahnhofstraße. Foto: gwt Anschließend sei die Anlaufstelle für Urlauberinnen und Urlauber unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes saniert und anschließend ausgebaut worden. Die Veränderungen sind gleich zu erkennen: Aus zwei Räumen wurde ein großer. Es wurde ein neues Fenster auf der Nordseite eingebaut, das eine barrierefreie Beratung ermöglicht. Heizungsanlage und Beleuchtung sind laut Presseinformation energieeffizient. Viele Gästekontakte an der neu gestalteten Tourist-Information in Herrsching Wie die gwt mitteilt, wird die Tourist-Information in Herrsching gut angenommen. Seit der Eröffnung nach der Coronapause im Mai seien über 3000 Gästekontakte registriert worden, mit steigender Tendenz. Wie die gwt erklärt, handele es sich bei der Anlaufstelle in der Bahnhofstraße sowohl um eine Informationsquelle für Gäste als auch für das regionale gastgebende Gewerbe. Auch in Dießen ist die Tourist Information in der Hand der gwt. Der Fremdenverkehrs- und Verschönerungsverein hat sich vergangenes Jahr wegen des gestiegenen Arbeitsaufkommens von der Tourist-Info zurückgezogen. Dort soll es ebenfalls eine offizielle Eröffnung geben. Sie ist für Ende September geplant. (ak) Lesen Sie dazu auch Ammersee Am Ammersee wirbt ein neues Schild für die Region



Ammersee Kino und Klima: Neue Filmreihe beim Fünfseen Film Festival

Themen folgen