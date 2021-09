Ammersee

07:16 Uhr

Die Urlauber am Ammersee trotzen dem Wetter

Plus Der Sommer mag sich in diesem Jahr nicht so richtig zeigen. Trotzdem zieht das Gastgewerbe am Ammersee eine gute Bilanz, hofft aber auch auf einen goldenen Herbst.

Von Petra Straub und Frauke Vangierdegom

Erst die Corona-Pandemie und dann auch noch das häufig schlechte Wetter in den Sommerferien. Man möchte meinen, das Zusammenspiel dieser beiden Faktoren bringt das gastgebende Gewerbe am Ammersee an den Rand des Ruins. Doch aktuell stellt sich die Lage etwas anders dar. Die Betten in den Hotels und Ferienwohnungen sowie die Campingplätze am Ammersee sind noch gut belegt. Die Urlauber kamen trotz der widrigen Umstände zahlreich, doch die Tagesgäste bleiben bei schlechtem Wetter fern. Der Ammersee Kurier hat sich umgehört.

