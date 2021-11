Ammersee

11:36 Uhr

Die modernste Berufsschule Bayerns steht jetzt in Weilheim

Plus Die neue Berufsschule am Stadtrand von Weilheim nimmt ihren Betrieb auf. Gefeiert werden soll dann im nächsten Frühjahr.

Von Alfred Schubert

Nach einem Umzug, der eine Woche lang dauerte, hat am Montag die neue Berufsschule in Weilheim ihren Betrieb aufgenommen. Am Dienstag wurde der Neustart mit einer symbolischen Schlüsselübergabe gefeiert. Schulleiter Knut Seelos freute sich sichtlich, als er den Schlüssel überreicht bekam: Weilheim habe nun „die modernste Berufsschule Bayerns, Deutschlands und vielleicht Europas“, sagte er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .