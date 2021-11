Dießen: Das Modegeschäft Lara schließt nach 30 Jahren

Plus Fast 30 Jahre betreibt Christine Längle ihre Boutique Lara Mode. Ende November schließt sie die Ladentür für immer. Das ist der Grund.

Beinahe hätte es Christine Längle geschafft, 30 Jahre lang Geschäftsführerin ihrer Boutique Lara Mode zu sein. 1992 in der Prinz-Ludwig-Straße eröffnet, schließt der Dießener Kultladen am 30. November für immer seine Türen.