Dießen: Der AKD-Pavillon wird zur "KunstMarktHalle"

Die Dießener Kunsthandwerker gestalten an Mariae Himmelfahrt eine „KunstMarktHalle“. Im Pavillon am See zeigen sie viele neue Arbeiten. Es gibt auch eine Verlosung.

Zu einem neuen Konzept greift die Arbeitsgemeinschaft Diessener Kunst in diesem Jahr an Mariae Himmelfahrt, Sonntag, 15. August. Denn auch in diesem Jahr entfällt der beliebte und weit über die Region hinaus bekannte Dießener Kunsthandwerkermarkt vor dem Pavillon in den Seeanlagen.

Nach den geltenden Schutzmaßnahmen der Corona-Pandemie kann jedoch die Ausstellung der Diessener Werkstätten bereits seit Wochen wieder besucht werden. Dieses Angebot nehmen sowohl die Dießener Bevölkerung wie auch Feriengäste und Besucherinnen und Besucher der Ammerseegemeinde mit Begeisterung an, informiert die Arbeitsgemeinschaft Diessener Kunst (ADK) in einer Pressemitteilung. Deshalb werde die ADK den Pavillon am See an Mariae Himmelfahrt zur „KunstMarktHalle“ umwidmen.

Denn auch ohne Kunsthandwerkermarkt sei die Ausstellung eine Attraktion im Dießener Kulturleben. Das bestätigten vor allem die Kunden und Liebhaber des Pavillons. „Man schätzt vor allem die Kontinuität und Qualität der ausgestellten Arbeiten der über 30 Mitglieder der ADK, die immer wieder mit neuen Arbeiten überraschen. So soll es auch in diesem Jahr zur Begegnung mit den Künstlern und Kunsthandwerkern aus Dießen kommen, eben nur im viel kleineren Rahmen“, so die Pressemitteilung.

Kräuterbuschen aus den Gärten der ADK-Mitglieder

Zu Mariae Himmelfahrt seien die Mitglieder aufgerufen worden, mit neuer „frischer“ Ware den Pavillon am See in eine „KunstMarktHalle“ zu verwandeln, die nur wenige Tage so zu sehen sei. Geschmückt werde die Ausstellung auch mit Kräuterbuschen, die an Mariae Himmelfahrt in Dießen eine bekannte Tradition bilden. Sie stammten ausschließlich aus den Gärten der Mitglieder. Seit einigen Tagen zeigt der Dießener Kunstmaler Martin Gensbaur auch eines seiner Ammerseebilder im Pavillon am See. Die ADK schreibt dazu, dass das Bild seinen besonderen Reiz besitzt durch den Standort, von dem aus es seinen Blick auf den Ammersee eröffnet. „Ein dramatischer Wolkenhimmel, der Blick nach Nord-Osten und drei Figuren im Bild sind so komponiert, dass man die Szene förmlich nachvollziehen kann. Eine junge Frau im Tretboot, ein Mann in blauem Hemd und ein Hund. Der Mann im blauen Hemd kommt einem irgendwie bekannt vor, obwohl er nur von hinten zu sehen ist.“ Wer kennt den Mann im blauen Hemd? Wer glaubt, es zu wissen, kann seinen Tipp bis Sonntag, 22. August, im Pavillon der Dießener Kunsthandwerker schriftlich abgeben.

Der ADK-Pavillon soll Treffpunkt der Liebhaber des Kunsthandwerks werden

Per Los wird aus den Einreichungen der Gewinner ermittelt. Ihm winkt der Katalog „Kunst im Rathaus“, der die Kunstsammlung der Marktgemeinde Dießen dokumentiert. Die Arbeitsgemeinschaft Diessener Kunst würde sich freuen, wenn an Mariae Himmelfahrt der Pavillon am See zu einem Treffpunkt der Liebhaber und Freunde des Dießener Kunsthandwerks wird. Alles geschehe unter den bekannten Auflagen, lautet das Versprechen.

Geöffnet wird die Ausstellung im Pavillon am See an Mariae Himmelfahrt bereits um 10 Uhr. Geöffnet ist an dem Feiertag bis 18 Uhr. (ak)