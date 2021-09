Dießen: Motivierter Start ins neue Musikschuljahr

Nicht nur Präsenzunterricht, sondern auch Konzerte vor Publikum soll es im neuen Schuljahr an der Dießener Musikschule wieder geben.

„Wir können durchaus optimistisch in die Zukunft schauen“, begrüßte Schulleiter Thomas Schmidt das Kollegium der Dießener Musikschule zu Schuljahresbeginn. Es hätte zwar im vergangenen Jahr einige wenige Abmeldungen aus wirtschaftlichen Gründen gegeben, den meisten Familien sei es jedoch möglich gewesen, der Musikschule auch in schwierigen Zeiten treu zu bleiben.

Schmidt freute sich, dass die Musikschule ab sofort wieder ihr gesamtes Präsenzangebot, vom Einzelunterricht über den Ensembleunterricht bis hin zu Chor und Orchester, anbieten könne.

Standkonzerte vor der Dießener Markthalle

Im Herbst möchten verschiedene Ensembles mit Standkonzerten vor der Markthalle und auf dem Untermüllerplatz nochmals kräftig Werbung für das Angebot der musikalischen Bildungseinrichtung in der Dießener Ortsmitte machen. Um möglichst vielen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, vor Publikum aufzutreten, seienMonatskonzerte im Musiksaal der Carl-Orff-Schule vorgesehen.

Nachdem es im vergangenen Jahr nur ein virtuelles Weihnachtskonzert geben konnte, sind in diesem Jahr zwei Live-Weihnachtskonzerte mit völlig unterschiedlichem Programm geplant. Auch die Sängerinnen und Sänger von Cäcilia Nova freuen sich auf ihr Weihnachtskonzert in der Stephanskirche, berichtete Chorleiter Jan Fridolin Zimmer. „Alle, die sich Musikunterricht wünschen, ob Musikalische Früherziehung, ob Jung oder Alt, ob Anfänger oder Fortgeschrittener, jede und jeder kann bei uns das richtige Instrument und den richtigen Lehrer und viel Freude an der Musik finden“, da ist sich Thomas Schmidt sicher.

"Musik macht glücklich"

Gerade in etwas schwierigeren Zeiten sei es eine kluge Entscheidung, in eine gute musikalische Ausbildung zu investieren. „Denn wir wissen ja, Musik macht glücklich.“ (ak)

